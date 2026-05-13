Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon hakkında "anket sonuçları" davasında 4 yıl hapis istendi

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon hakkında "anket sonuçları" davasında 4 yıl hapis istendi

Yayınlanma Tarihi: 13.05.2026 08:32

Güney Kore'de özel yetkili savcılık, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, yaklaşık 181 bin dolar değerindeki anket sonuçlarını ücretsiz elde ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası talep etti.

Yonhap ajansının haberine göre, özel yetkili savcılık, eski Devlet Başkanı Yoon hakkındaki kamuoyu yoklaması davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, seçim kampanyasını yürüttüğü dönemde yaklaşık 181 bin dolar değerindeki anket sonuçlarını ücretsiz elde ettiği gerekçesiyle Yoon hakkında 4 yıl hapis cezası talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoon, ücretsiz kamuoyu yoklamalarını aldıktan sonra aday belirleme sürecine müdahale ederek parti içindeki demokrasiyi zedelemiştir." ifadesi kullanıldı.

Yoon hakkında, anket sonuçlarını ücretsiz alarak siyasi fonlar kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle 24 Aralık 2025'te iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede Yoon'un, 2021-2022 arasında seçim kampanyasını yürüttüğü dönemde yaklaşık 181 bin dolar değerindeki anket sonuçlarını ücretsiz elde ettiği ifadesi yer almıştı.

- Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'in bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

