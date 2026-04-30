Anasayfa Siyaset Küresel Sumud Filosu'na ait tekneler İsrail askeri botlarınca engellendi

Yayınlanma Tarihi: 30.04.2026 08:32

İspanya'nın Podemos partisinin Avrupa Parlamenteri İrene Montero: "İsrail, uluslararası sulardaki insani yardım misyonu gemilerine el koymaya başladı"

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin Yunanistan açıklarında İsrail askeri botlarınca engellendiği duyuruldu.

Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Askeri botlar gemilerimize yaklaştı, kendilerini İsrail gemisi olarak tanıttılar, lazer ve yarı otomatik silahları üzerimize doğrulttular ve katılımcılara botların önüne geçip diz çökmelerini emrettiler." ifadelerini kullandı.

İspanya'daki Podemos partisinden Avrupa Parlamenteri İrene Montero da X hesabından, "İsrail, uluslararası sularda insani yardım misyonu gemilerine el koymaya başladı. Gemide onlarca Avrupa vatandaşı bulunuyor. Bu, İspanya hükümeti ve Avrupa Komisyonu'nun önlemesi gereken ciddi bir uluslararası hukuk ihlalidir, onların güvenliğinden sorumludurlar." diye yazdı.

Diğer yandan filoda bulunan bir çok kişide sosyal medya hesaplarından İsrail'in müdahalesini duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarından Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerin iletişimlerinin engellendiği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Yunanistan Avrupa Komisyonu ABD İspanya Gazze
