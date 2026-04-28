Anasayfa Siyaset

İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı açması karşılığında ABD'ye nükleer görüşmeleri ertelemeyi önerdiği iddia edildi

Yayınlanma Tarihi: 28.04.2026 08:36

İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye yeni teklif sunduğu, nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılmasını önerdiği iddia edildi.

İran’ın, Hürmüz Boğazı’nı açması karşılığında ABD’ye nükleer görüşmeleri ertelemeyi önerdiği iddia edildi

Axios haber platformunun bilgi sahibi üç yetkiliye dayandığı haberine göre Tahran yönetimi, Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği teklifte önceliği Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözülmesine verdi.

Yetkililer, İran'ın ilettiği teklife göre ateşkesin uzun süreli uzatılması ya da tarafların savaşın kalıcı şekilde sona ermesi konusunda anlaşmasının öngörüldüğünü ileri sürdü.

Teklife göre nükleer müzakerelerin ise sonraki aşamada, boğazın yeniden açılması ve ablukanın kaldırılmasının ardından başlayacağını savunan yetkililer, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bu öneriyi İslamabad'daki görüşmelerde gündeme getirdiğini iddia etti.

Yetkililer, Erakçi'nin, Pakistanlı, Mısırlı, Türk ve Katarlı arabuluculara İran yönetimi içinde ABD'nin taleplerine nasıl yanıt verileceği konusunda uzlaşı olmadığını açıkça ilettiğini öne sürdü.

İran'ın bu teklifi Beyaz Saray'a iletilirken ABD'nin değerlendirmeye alıp almayacağı ise henüz net değil.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

Abbas Erakçi İslamabad Mısır Katar
