İran lideri Mücteba Hamaney: "Düşman, birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçlıyor"

İran lideri Mücteba Hamaney: "Düşman, birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçlıyor"

Yayınlanma Tarihi: 24.04.2026 09:38

İran lideri Mücteba Hamaney, düşmanın halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçladığını belirtti.

İran lideri Mücteba Hamaney: Düşman, birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçlıyor

Hamaney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Halkın arasında oluşan birlik sayesinde düşmanda kırılma meydana geldiğine işaret eden Hamaney, buna fiili şükürle karşılık verildiğinde, birliğin daha da güçleneceğini ve düşmanların daha da zayıf ve itibarsız hale geleceğini vurguladı.

Hamaney, "Düşmanın medya operasyonları, halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçlamaktadır. Hafife almayalım ki, bu kötü niyetin gerçekleşmesine izin verilmesin." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından, İran içinde bir liderlik savaşı ve siyasi çekişme yaşandığını öne süren açıklamasının ardından, İranlı liderlerden ortak birlik mesajı yayımlanmıştı.

ABD Donald Trump İran
