Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı tepkisi: "Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı"

Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı tepkisi: "Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı"

Yayınlanma Tarihi: 10.04.2026 09:08

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişine yeterince izin vermediğini savunarak, "Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump’tan İran’a Hürmüz Boğazı tepkisi: Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimini hedef aldı.

Trump, açıklamasında, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok yetersiz, hatta bazılarının deyişiyle onursuz bir tutum sergiliyor. Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı." ifadelerine yer verdi.

Donald Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler var. Öyle olmasa iyi olur; ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur." ifadelerini kullanmıştı.

- ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

