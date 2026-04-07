Anasayfa Siyaset İran'ın BM Temsilcisi: Trump'ın açıklamaları terörizmi teşviktir

Yayınlanma Tarihi: 07.04.2026 08:34

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının terörizmi doğrudan teşvik niteliği taşıdığını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben bir mektup gönderdi.

Mektupta, Trump'ın "savaş yanlısı açıklamalarına" tepki gösteren İrevani, bu tür ifadelerin doğrudan terörizmi teşvik anlamına geldiğini belirtti.

İrevani, sivillerin ve sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alınmasının, özellikle enerji tesisleri ve hayati altyapıların tahrip edilmesinin savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

Bu tür eylemlerin, siviller arasında korku oluşturmayı amaçlayan "açık bir devlet terörizmi" olduğunu dile getiren İrevani, Trump'ın söz konusu açıklamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. İrevani, bu tür ihlaller karşısında sessiz kalınmasının BM'nin temel ilkelerini zedeleyeceğini ve savaş suçlarının normalleşmesine yol açabileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, dünkü konuşmasında, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceğini söylemişti.

