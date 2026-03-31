Mısır el-Ezher Üniversitesi: Uluslararası hukuk sistemi İsrail’deki idam yasasına dur demekten aciz

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, idam yasasının İsrail Meclisinde kabul edilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, uluslararası hukuk sisteminin İsrail Meclisinde Filistinli esirlere dönük "idam yasasının" kabul edilmesini engellemekten aciz olduğu ve bundan üzüntü ve büyük hoşnutsuzluk duyulduğu belirtildi.

Bu kararın suç işlemekle kalmayıp bunları yasalaştırmaya ve sahte bir meşruiyet kazandırmaya çalışan işgal yönetiminin kanlı yüzünü bir kez daha ortaya çıkardığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in Filistinlilerin öldürülmesini meşrulaştırmak için çıkardığı tüm kararlar kesin bir dille reddedildi.

Açıklamada, bu yasanın İsrail'in vahşetini ve yozlaşmasını ortaya koyduğu ifade edilerek, uluslararası toplum ve insan hakları kurumlarına, uluslararası hukuku ve normları hiçe sayan bu eylemlere karşı ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıldı.

- Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi dün, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanının yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

