İran'da "casusluk yapmakla" suçlanan 500 kişi gözaltına alındı

İran'da "casusluk yapmakla" suçlanan 500 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma Tarihi: 16.03.2026 09:28

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana "düşmana ve İran karşıtı medyaya ülke aleyhine casusluk yapmakla" suçlanan 500 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İran’da casusluk yapmakla suçlanan 500 kişi gözaltına alındı

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, son dönemlerde "casusluk" suçlamasıyla gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının başlamasından bu yana 500 kişinin gözaltına alındığını belirten Radan, "Bunlardan 250'si, İran International televizyonuna vurulacak hedefler hakkında istihbarat sağlayan, militan gruplarla bağlantıları olan ve kamu düzenini bozmaya çalışan kişiler." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınanları "casus" şeklinde nitelendiren Radan, söz konusu kişilerin "düşmana ve İran karşıtı medyaya" bilgi verdiğini ileri sürdü.

- İran International televizyonu

Tahran yönetimi, 2022 yılında, "ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle İran International televizyonunu "terör örgütü" ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.

