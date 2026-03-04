Bugün
Anasayfa Siyaset CNN: İsrail ve ABD, İranlı Kürt muhalifleri Tahran yönetimine karşı kullanmak istiyor

Yayınlanma Tarihi: 04.03.2026 10:36

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi. Amerikan CNN televizyonuna konuşan kaynaklar, CIA'in İran'daki planlarına ilişkin iddialarda bulundu.

Kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.

İranlı Kürt bir kaynak, İranlı muhalif bazı silahlı grupların ülkenin batısında bazı eylemler yapmayı planladığını, bu kişilerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini söyledi.

Bölgedeki Kürtlerin İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi.

- "ABD, İranlıların rejime karşı ayaklanması sürecini hızlandırmaya çalışıyor"

Eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas ise "ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, biri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacaktır." ifadesini kullandı.

