İran BM'den "Trump’ın İran’a yönelik tehdidini" kınamasını istedi

İran resmi ajansı IRNA'ya göre İrevani, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, "Trump'ın İran'a yönelik tehdidini" konu alan bir mektup gönderdi.

İrevani mektubunda, Trump'ın İran'a yönelik tehdidinin BM'nin amaç ve ilkelerinin ihlali anlamına geldiğini belirterek "İran, Güvenlik Konseyi'nden ve özellikle sorumluluk sahibi üyelerinden, ABD Başkanı Trump tarafından İran'a karşı yöneltilen güce başvurma yönündeki açık tehdidini kınamasını istemektedir." ifadesini kullandı.

BM'nin 51. Maddesi uyarınca, her türlü saldırganlığa karşı meşru müdafaa hakkına sahip olduklarını vurgulayan İrevani, ülkesinin, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne daha fazla saldırı olması halinde meşru müdafaa hakkını kullanacağını söyledi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." demişti.

