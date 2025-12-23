İngiltere, Avustralya’nın 16 yaş altına getirdiği sosyal medya yasağını yakından takip ediyor

The Telegraph'ın haberine göre, İngiltere Başbakanı Starmer, daha önce karşı olduğunu açıkladığı Avustralya'daki 16 yaş altına sosyal medya yasağını yakından incelemeye başladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin 16 yaş altına getirdiği sosyal medya yasağını başta "Şahsen karşıyım." sözleriyle eleştiren Starmer, İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall ile konuyu görüşmeye başladı.

Sosyal medya yasağının Avustralya'da etkili olması halinde İngiltere'de uygulanmasını görüşen Starmer ve Kendall'ın henüz bir karara yakın olmadığı bilgisi de haberde paylaşıldı.

Gazeteye açıklama yapan bir hükümet yetkilisi, "Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi konusunda ailelerin endişelerini anlıyoruz. Bu nedenle çevrim içi içeriklerin yaşlara uygun olduğundan emin olmak için en etkili adımları attık." dedi.

Çocukların dijital dünyanın avantajlarını herhangi bir yasak olmadan yaşarken aynı zamanda korunması gerektiğini de belirten yetkili, "Hükümet, Avustralya'nın yaş kısıtlaması uygulamasını yakından takip ediyor. Çocuk güvenliği söz konusuysa her şey gündemimizde yer alır. Ancak alınacak tüm önlemler kesin sonuçlara dayalı olmalı." diye konuştu.

Hükümet yetkilisi bu nedenle henüz akıllı telefon veya sosyal medya yasağının gündemde olmadığını da sözlerine ekledi.

Çocuklara yönelik çalışmalar yürüten dernekler ise hükümeti yasak konusunda uyardı.

Çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumayı amaçlayan Molly Rose Vakfı, herhangi bir yasağın çocukları denetimsiz sitelere yönlendirebileceği uyarısını yaptı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Avustralya'daki yasağı eleştirerek önemli olanın çocukların görebileceği içeriklerin engellenmesi olduğunu dile getirmişti.

Sağlık Bakanı Wes Streeting ise çocukların her türlü içeriğe ulaşabildiğine dikkati çekerek "Avustralya'nın yaptıklarını yakından takip etmeli ve burada da uygulamayı değerlendirmeliyiz." demişti.

Eylülde göreve gelen Kendall da 16 yaş altının telefon kullanımını yasaklamama taraftarı olduğunu ancak halihazırda uygulanan okullara telefon sokamama yasağını savunduğunu ifade etmişti.

Avustralya'da 16 yaş altının sosyal medya platformlarında hesap oluşturma ve bulundurmasını yasaklayan kanun 10 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Yasaya göre, var olan hesapları devre dışı bırakma ve yeni hesap oluşturmayı önleyecek düzenlemeleri yapma sorumluluğu teknoloji şirketlerine yüklenmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.