Venezuela lideri Maduro, ABD’den gönderilen göçmenleri kabul etmeye devam edeceklerini belirtti

Venezuela merkezli Telesur'un haberine göre Maduro, ocak ayında ABD ile yapılan göçmen kabul anlaşmasını hatırlatarak, ülkesinin bu anlaşmayı uygulamaya devam ettiğini belirtti.

Maduro, ABD'nin Phoenix kentinden kalkan ve 266 Venezuelalı göçmeni taşıyan uçağın, Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na indiğini duyurdu.

ABD ile yaşanan gerilimlere değinmeden konuşmasını sürdüren Maduro, "Dün uçak geldi, vatandaşlarımız geldi. Ailelerinin yanına gidiyorlar. Yarın da bir uçak daha geliyor ve bu süreç hafta hafta devam edecek." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD'nin talebi doğrultusunda geri dönüş uçuşlarını kabul ettiklerini de vurgulayarak, "Bu yerine getirildi. Yakın zamanda bir aksaklık yaşandı. Planın ABD uçaklarıyla sürdürülmesi için doğrudan bir talep aldım, doğrudan bir mesaj aracılığıyla. Ben de bunu onayladım." dedi.

Böylece, ABD'den Venezuela'ya hava yoluyla son 2 günde gönderilen göçmenlerin sayısı 525'e ulaştı.

Venezuela hükümeti, 3 Aralık'taki açıklamasında, ABD hükümetinin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

