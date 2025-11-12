Meksika, ICE’nin ABD’deki Meksikalı göçmenlere yönelik ihlallerini BM’ye şikayet etti

Sheinbaum, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'de yaşayan ve çalışan Meksikalı göçmenlerin maruz kaldığı ayrımcılığa dikkati çekti.

Söz konusu ayrımcılığı ve "suçlu muamelesini" kınadığını belirten Sheinbaum, ülkesinin ICE tarafından gözaltında tutulan göçmenlere yönelik insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili BM'ye 30 şikayet sunduğunu bildirdi.

Sheinbaum, yaklaşık 40 milyon Meksikalının ABD'de yaşadığını ve yaklaşık yüzde 90'ının ülkede yasal olarak ikamet ettiğini kaydederek, "Onlar ABD ekonomisini ayakta tutuyorlar. Tarım, inşaat ve hizmet sektörünü ayakta tutuyorlar." ifadelerini kullandı.

İnsan haklarını ihlal eden ya da ihlal ettiği iddia edilen her türlü muameleyi ve ayrımcılığı reddettiklerini vurgulayan Sheinbaum, ülkesinin ABD'deki konsolosluk ağının Meksikalılara hukuki savunma sağlamaları için kaynak ve destek sunduğunu belirtti.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ocak ile ekim ayları arasında ICE gözetiminde tutulan en az 10 Meksikalı vatandaşın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

