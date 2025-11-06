Bugün
USS George Washington uçak gemisi Güney Kore'ye demirledi

Yayınlanma Tarihi: 06.11.2025 08:46

ABD Donanmasına ait nükleer güçle çalışan USS George Washington uçak gemisi, Güney Kore'ye demirledi.

Yonhap ajansının Güney Kore Donanması açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD'ye ait uçak gemisi Güney Kore'ye ulaştı.

Nükleer güçle çalışan USS George Washington uçak gemisi, ülkenin güneydoğusundaki Busan kentindeki deniz üssüne demirledi.

Uçak gemisine USS Robert Smalls güdümlü füze kruvazörü ve USS Milius ve USS Shoup Aegis donanımlı muhripleri eşlik etti.

Ziyaretle iki ülke donanmaları arasında işbirliği ve Washington-Seul ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uçak gemisi ziyareti sayesinde ikmal malzemelerinin yenilenmesi ve mürettebatın dinlendirilmesi de amaçlanıyor.

- Lee'nin görevi sonrası ilk

Güney Kore'yi ziyaret eden ABD Donanmasına ait son uçak gemisi USS Carl Vinson, martta Busan kentine demirlemişti.

Böylelikle Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un haziranda göreve gelmesi sonrası ABD'ye ait ilk uçak gemisi ziyareti gerçekleşti.

Ülkenin en büyük liman kenti kabul edilen Busan, başkent Seul'ün yaklaşık 320 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

