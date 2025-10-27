Bugün
Kuzey Kore'de, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen Koreli askerler için anma müzesi inşa edilecek

Kuzey Kore'de, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen Koreli askerler için anma müzesi inşa edilecek

Yayınlanma Tarihi: 27.10.2025 09:05

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, Rusya'ya destek için Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen ve savaşta hayatını kaybeden Koreli askerler için anma müzesi inşa edileceği belirtildi.

Kuzey Kore’de, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ölen Koreli askerler için anma müzesi inşa edilecek

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, dün Pyongyang'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen Kuzey Koreli askerler için inşa edilecek müzenin temel atma töreni yapıldı.

Törene, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Alexander Matsegora başta olmak üzere çok sayıda yetkili katıldı.

Kuzey Kore lideri Kim, törende yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore, her zaman Moskova'nın yanında olacaktır." ifadesini kullandı.

- Kuzey Kore-Rusya ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2024'te Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmış, Aralık 2024'te de yürürlüğe girmişti. Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eylülde Çin'de bir araya gelmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600'ünün öldüğünü ve 4 bin askerin yaralandığını açıklamıştı.

