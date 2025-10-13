Bugün
AB'den ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin Gazze'de ateşkes planındaki rolüne övgü

Yayınlanma Tarihi: 13.10.2025 11:05

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasıyla ilgili açıklamasında ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiğini bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

"ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bu atılımı gerçekleştirmedeki diplomatik çabalarını takdir ediyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, "İsrail hükümeti ve Filistin yönetiminin desteğinden de cesaret aldığını" belirtti.

Von der Leyen, tüm taraflara anlaşmanın şartlarına tam olarak uyma çağrısı yaparak "Tüm esirler güvenli bir şekilde serbest bırakılmalı. Kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Çekilen acılar sona ermeli." değerlendirmesini yaptı.

AB'nin Gazze'ye insani yardımların hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını desteklemeye devam edeceğini aktaran von der Leyen, "Zamanı geldiğinde, iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarına yardımcı olmaya hazır olacağız." mesajını paylaştı.

Von der Leyen, "Bugünkü fırsat değerlendirilmeli. Bu fırsat, kalıcı barış ve güvenliğe doğru güvenilir bir siyasi yol oluşturma fırsatıdır. İki devletli çözüme sağlam bir şekilde bağlı bir yol." ifadelerine yer verdi.

Aynı mesaj, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola tarafından da paylaşıldı.

- Gazze'de ateşkes planı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Trump, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtmişti.

