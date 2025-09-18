Avrupa Parlamentosu Kiev’de daimi temsilcilik açacak

Metsola, ziyarette bulunduğu Kiev'de Ukrayna Parlamentosunda konuşma yaptı.

Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri ve diplomatik desteğini sürdüreceğini belirten Metsola, dondurulmuş Rus varlıklarıyla ilgili çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Metsola, Ukrayna için sağlanabilecek güvenlik garantilerinden birinin AB'ye katılım olduğunu kaydederek, "(Bu konuda) AP'nin tam desteğine sahip olduğunuzu temin ederim. Bunun için, AP'nin Kiev'de daimi temsilcilik ofisini açıyoruz, böylece sahada hazır bulunarak her gün birlikte çalışabileceğiz." dedi.

AB'nin şimdiye kadar Ukrayna'ya 63 milyar avrosu askeri destek olmak üzere toplam 169 milyar avro destekte bulunduğunu aktaran Metsola, "Aynı zamanda, Rusya üzerindeki baskıyı sürdürüyoruz. 19. yaptırım paketinin çok yakında kabul edilmesini bekliyoruz ve maksimum etkiyi sağlamak için müttefiklerimizle yakın işbirliği içindeyiz." diye konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.