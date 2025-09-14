Bugün
Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin kuruluşunun 77. yıl dönümünü kutladı

Yayınlanma Tarihi: 14.09.2025 08:38

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin kuruluşunun 77. yıl dönümünü kutlayarak, denizaşırı askeri operasyonlar için sevk edilen askerlere selam gönderdi.

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin kuruluşunun 77. yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, ülkenin başkenti Pyongyang'daki Mansudae Meclis Salonu'nda ulusal bayrak çekme ve ulusal yemin törenine katıldı.

Ülkenin kuruluşunun 77. yıl dönümü vesilesiyle konuşma yapan Kim, ülkenin dört bir yanındaki ailelere tebriklerini sundu.

Denizaşırı askeri operasyonlar için sevk edilen generallere, subaylara ve askerlere "militan selamı" gönderen Kim, konuşmasında, "Artık hiç kimse, ne şekilde olursa olsun, devletimizin mutlak statüsüne ve güvenliğine zarar veremez." ifadesine yer verdi.

Kamboçya, Zimbabve, Küba, Senegal ve Etiyopya gibi birçok ülkenin lideri de Kim'e ülkenin 77. yıl dönemi için tebrik mesajı yolladı.

