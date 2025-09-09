Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset ABD Kongresindeki Demokratlar, Trump'ın reddettiği Epstein mektubunu açıkladı

ABD Kongresindeki Demokratlar, Trump'ın reddettiği Epstein mektubunu açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 09.09.2025 09:07

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e gönderdiği öne sürülen ve Trump'ın reddettiği "cinsel içerikli" doğum günü mektubunu kamuoyuna açıkladı.

ABD Kongresindeki Demokratlar, Trump’ın reddettiği Epstein mektubunu açıkladı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Amerika'da tartışmalara neden olan Epstein mektubunu kamuoyu ile paylaştı.

Komitenin yaptığı açıklamada, Trump'ın reddettiği doğum günü mektubunun ABD Başkanı tarafından Epstein'e gönderildiği öne sürüldü.

Mektubun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edilmişti. Trump'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı belirtilmişti.

Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Trump, söz konusu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Jeffrey Epstein Amerika

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Platon ve Din: Dinin Tanımı Mümkün müdür?

Platon ve Din: Dinin Tanımı Mümkün müdür?

K-Pop Kültürü Aile Yapısını Nasıl Etkiliyor? I Aile Akademisi Bölüm 6

K-Pop Kültürü Aile Yapısını Nasıl Etkiliyor? I Aile Akademisi Bölüm 6

Bir Mevlevi Hikayesi: Merkez Efendi

Bir Mevlevi Hikayesi: Merkez Efendi

Ayasofya’nın gizli tünelleri

Ayasofya'nın gizli tünelleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

>