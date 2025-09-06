Bugün
ABD Başkanı Trump: "Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık"

ABD Başkanı Trump: "Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık"

Yayınlanma Tarihi: 06.09.2025 10:30

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Rusya'nın Çin ile derinleşen ilişkilerine ilişkin, "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık." ifadesini kullandı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir arada olduğu fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımda, Trump, son dönemde Hindistan, Rusya ve Çin arasındaki güçlenen işbirliğine yönelik, "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık. Birlikte uzun ve müreffeh bir gelecekleri olsun." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, 2 Eylül'de katıldığı bir radyo programında Rusya ile Çin arasında oluşabilecek "güç ekseninden endişe duymadığını" vurgulamıştı.

ABD'nin "dünyanın en güçlü askeri güçlerine" sahip olduğunu, bu ülkelerin askeri güçlerini asla ABD'ye karşı kullanmayacaklarını savunan Trump, "İnanın bana, bu, yapabilecekleri en kötü şey olur." diye konuşmuştu.

Temmuz sonunda da Trump'ın Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi'nin son günlerde Hindistan ve Rusya liderleriyle yaptığı zirveler, Asya'daki diplomatik dengelerin Pekin'in lehine kaydığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

