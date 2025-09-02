Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset Trump, Hindistan'ın ABD mallarına uygulanan tarifeleri sıfırlamayı teklif ettiğini belirtti

Trump, Hindistan'ın ABD mallarına uygulanan tarifeleri sıfırlamayı teklif ettiğini belirtti

Yayınlanma Tarihi: 02.09.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:13

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın ABD mallarına uyguladığı tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiğini ifade etti. Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, Hindistan’ın ABD mallarına uygulanan tarifeleri sıfırlamayı teklif ettiğini belirtti

ABD'nin Hindistan ile çok az ticaret yapmasına rağmen ülkenin kendileriyle çok büyük miktarda iş yaptığını belirten Trump, "Başka bir deyişle, onlar en büyük 'müşterileri' alan bize büyük miktarda mal satıyor ama biz onlara çok az satıyoruz. Şimdiye kadar tamamen tek taraflı bir ilişkiydi ve onlarca yıldır böyleydi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bunun nedenin, Hindistan'ın şimdiye kadar ABD'ye diğer ülkelerden çok daha yüksek gümrük vergileri uygulaması olduğunu ve ABD'li işletmelerin Hindistan'a satış yapamadığını aktardı.

Bu durumu tamamen "tek taraflı bir felaket" olarak nitelendiren Trump, ayrıca Hindistan'ın petrol ve askeri ürünlerinin çoğunu Rusya'dan, çok azını ABD'den aldığını kaydetti.

Trump, "Şimdi tarifelerini sıfıra indirmeyi teklif ettiler ama artık geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Rusya TRUTH Social Donald Trump Hindistan ABD

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Kur’an-ı Kerim’de geçen iyilik ayetleri

Kur'an-ı Kerim'de geçen iyilik ayetleri

Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar

Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar

Azerbaycan Türklerinin atası: Zeynelabidin Tagiyev

Azerbaycan Türklerinin atası: Zeynelabidin Tagiyev

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

>