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Trump'ın İskoçya ziyaretini protesto eden göstericiler Gazze'deki insani krize dikkati çekti

Yayınlanma Tarihi: 27.07.2025 11:13

İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'deki insani krize vurgu yapan protestocular, ellerinde açlıktan ölen çocuklara ait fotoğrafları taşıdı.

Trump’ın İskoçya ziyaretini protesto eden göstericiler Gazze’deki insani krize dikkati çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ı, İskoçya ziyareti sırasında Edinburgh ve Aberdeen kentlerinde protesto eden yüzlerce gösterici, İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'deki insani krize dikkati çekti.

Sahibi olduğu golf tesislerini gezmek üzere İskoçya'ya özel ziyarette bulunan Trump, Turnberry golf tesisinde golf oynadığı sırada Edinburgh'daki ABD Konsolosluğu önünde ve Aberdeen'de göstericiler tarafından protesto edildi.

Trump'ın İskoçya'ya yaptığı ziyarete tepki gösteren yüzlerce kişi, "(Trump) Burada istenmiyor, hiçbir yerde istenmiyor", "Faşizme hayır, Trump'a hayır" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı abluka altındaki Gazze'deki insani krize de dikkati çeken protestocular, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı.

Göstericiler, "Öldürmeye son verin" ve "Trump'ı durdurun, Özgür Gazze" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de açlıktan ölen çocuklara ait fotoğrafları taşıdı.

- Trump, İngiltere Başbakanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüşecek

ABD Başkanı Trump'ın İskoçya ziyareti kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Trump, dün "Air Force One" uçağı İskoçya'ya indikten sonra 20'den fazla araçtan oluşan konvoy eşliğinde Turnberry'e geçti. Havalimanı ve tesis çevresinde yollar kapatılırken, askeri personel bölgeyi kontrol altına aldı ve otel çevresine güvenlik bariyerleri kuruldu.

Trump, 29 Temmuz'a kadar sürecek ziyareti sırasında Aberdeenshire'daki golf tesisinde ikinci golf sahasının açılışını yapacak.

ABD Başkanı Trump, İskoçya ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney ile bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

- Trump, 17-19 Eylül'de İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacak

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, 17-19 Eylül'de İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacak.

Windsor Kalesi'nde İngiltere Kralı 3. Charles tarafından ağırlanacak olan Trump, ziyaret kapsamında Starmer ile de bir araya gelecek.

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