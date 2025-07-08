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Çin, tarifelerin başkalarına karşı "baskı aracı" olarak kullanılmasına karşı çıktı

Yayınlanma Tarihi: 08.07.2025 09:26

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile süren "tarife ve ticaret savaşlarına" ve tarifelerin başkalarına karşı "zorlama ve baskı yapma" aracı olarak kullanılmasına karşı çıktıklarını bildirdi.

Çin, tarifelerin başkalarına karşı baskı aracı olarak kullanılmasına karşı çıktı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında, ABD'nin "Amerikan karşıtı politikaları benimseyenlere" yönelik tarife tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

BRICS'in uluslararası toplumda "iyi bir güç" olduğuna ve üçüncü tarafları hedef almadığına inandıklarını belirten Mao, Çin'in "her zaman tarife ve ticaret savaşına karşı çıktığını" söyledi.

Mao, "Tarifelerin, diğerlerine karşı zorlama ve baskı yapma aracı olarak kullanılmasına karşıyız. Tarife uygulamak kimsenin çıkarına hizmet etmez." dedi.

Sözcü Mao, BRICS'in ortaya çıkan piyasa ve gelişen ülkeler arasında işbirliği için önemli bir platform olduğunu ve kapsayıcılığı desteklediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in "Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen" herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump, ülkesinin hazırladığı "tarife mektupları veya anlaşmalarının" dünya geneli ülkelere bugün gönderilmeye başlanacağını bildirmişti.

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