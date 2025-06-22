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İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den, ABD'nin ülkesine saldırısının "kalıcı sonuçlar doğuracağı" mesajı

Yayınlanma Tarihi: 22.06.2025 10:28

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin ülkesine yönelik hava saldırısının kabul edilemez olduğunu, kalıcı sonuçlara yol açacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den, ABD’nin ülkesine saldırısının kalıcı sonuçlar doğuracağı mesajı

Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin ülkesine yönelik saldırısını değerlendirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olduğunu hatırlatan Erakçi, Washington yönetiminin ülkesinin "barışçıl nükleer tesislerine" saldırarak BM Şartı, uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı (NPT) ihlal ettiğini belirtti.

Erakçi, "Bu sabah yaşananlar kabul edilemez olup kalıcı sonuçlar doğuracaktır. BM'nin her bir üyesi, son derece tehlikeli, kanunsuz ve suç teşkil eden davranış karşısında alarma geçmeli." ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi, Tahran'ın, BM Şartı ve meşru müdafaa hakkı tanıyan hükümleri doğrultusunda "egemenliğini, çıkarlarını ve halkını savunmak için" tüm seçenekleri saklı tuttuğu mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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BM Şartı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması Donald Trump Natanz Isfahan

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