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ABD'de, Trump'ın kamyon şoförlerine İngilizce şartı getiren kararnamesi yürürlüğe girdi

Yayınlanma Tarihi: 21.05.2025 11:15

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Başkan Donald Trump'ın ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesine ilişkin yönergeyi yürürlüğe koyacak emre imza attı.

ABD’de, Trump’ın kamyon şoförlerine İngilizce şartı getiren kararnamesi yürürlüğe girdi

ABD Ulaştırma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakan Duffy'nin, Trump'ın İngilizce bilmeyen ticari kamyon şoförlerinin görevden alınmasını öngören kararnamesine ilişkin emri imzaladığı bildirilen açıklamada, "Önce Amerika demek, önce güvenlik demektir. Amerikalılar, trafik işaretlerimizi anlayıp yorumlayabilen kamyon şoförleriyle aynı yollarda olduklarında çok daha güvendedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Trump yönetiminin söz konusu hamlesi, bu yeni uygulamanın farklı etnik kökenlere sahip kişilere karşı "misilleme ya da ayrımcılık" amaçlı kullanılabileceğine yönelik endişelere neden oldu.

Nisanda imzalanan bu kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.

Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

Başkan Trump yönetiminin bu adımları, kamu düzeni ve göçmenlik politikaları konusundaki sert duruşunun bir devamı olarak değerlendiriliyor.

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Sean Duffy Barack Obama ABD Donald Trump

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