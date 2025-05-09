Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük "koşulsuz ateşkes" çağrısı yaptı

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük "koşulsuz ateşkes" çağrısı yaptı

Yayınlanma Tarihi: 09.05.2025 12:18

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük "koşulsuz ateşkes" çağrısı yaparak, olası ateşkese saygı duyulmazsa "daha geniş yaptırımlar uygulanacağı" uyarısında bulundu.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"ABD, ideal olarak 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı yapıyor." ifadesini kullanan Trump, kabul edilebilir bir ateşkes olması halinde Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelere "saygı duymaktan sorumlu tutulacağını" kaydetti.

Trump, "Ateşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortakları daha geniş yaptırımlar uygulayacaktır." uyarısında bulunarak, Avrupa ile Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanmasında kararlı olduklarını belirtti.

Ateşkesin, barış anlaşması yönünde bir adım olması gerektiğini ifade eden Trump, tüm bunların "kısa süre içinde" yapılabileceğini savundu.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefonda görüştüğü Trump'a, Ukrayna'nın bugün itibarıyla bile 30 günlük ateşkese hazır olduğunu söylediğini aktarmıştı.

Zelenskiy, "Rusya'nın bu öneriye olumlu yanıt vereceğini umuyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu teyit ettim." ifadesini kullanmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Volodimir Zelenskiy Ukrayna TRUTH Social rusya ukrayna savaşı Donald Trump

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Yapay zeka hakkında okunması gereken 12 kitap

Yapay zeka hakkında okunması gereken 12 kitap

Kendi isteğimiz ile kaldığımız hapishane: Konfor alanı

Kendi isteğimiz ile kaldığımız hapishane: Konfor alanı

Gül devri yıldızları

Gül devri yıldızları

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

İhvan’ın sonu göründü mü?

İhvan'ın sonu göründü mü?

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

>