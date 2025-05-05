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ABD Başkanı Trump'tan, Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması talimatı

Yayınlanma Tarihi: 05.05.2025 11:16

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin San Francisco kentinde bulunan ve müzeye çevrilen Alcatraz hapishanesinin "azılı suçlular" için yeniden açılması konusunda Federal Cezaevleri Bürosu'na talimat verdi.

ABD Başkanı Trump’tan, Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması talimatı

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin uzun zamandır "şiddet yanlısı azılı suçlularla" uğraştığını kaydeden Trump, "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, "en azılı suçlular" için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini belirtti.

- Alcatraz

San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesine de ev sahipliği yapıyor.

Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor.

Kaçışın çok zor olduğu hapishane, koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetiliyordu.

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San Francisco California Federal Cezaevleri Bürosu Donald Trump TRUTH Social Alcatraz Adası Alcatraz ABD

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