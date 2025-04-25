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ABD’li yetkili, Suriye yönetimiyle normalleşme için ön koşullarını açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 25.04.2025 09:56

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu Kıdemli Görevlisi Tim Lenderking: "(Şam yönetimi) Geçici otorite kanıtlanabilir adımlar attığı takdirde yaptırımların hafifletilmesini değerlendireceğiz. Suriye'nin ikinci bir şansa sahip olmasını istiyoruz."

ABD’li yetkili, Suriye yönetimiyle normalleşme için ön koşullarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu Kıdemli Görevlisi Tim Lenderking, Şam yönetiminin ABD'li tutuklular, yabancı savaşçılar ve kimyasal silahlar dahil bazı konularda adım atması halinde, ABD'nin yaptırımları hafifletebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey Orta Doğu sorumlusu Lenderking, ABD-Arap İlişkileri Ulusal Konseyince (NCUSAR) düzenlenen seminerde, ABD'nin yaptırımların hafifletilmesi için taleplerini açıkladı.

Yaptırımların sürdüğünü ancak "Şam'daki geçici yönetimin değişim göstermesi durumunda" esneklik sağlanabileceğini kaydeden Lenderking, "Güven inşa edebileceğimiz bir fırsat arıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bunlar bir gecede düzeltilebilecek şeyler değil." diyen Lenderking, ABD'nin bu kişilerle etkileşime geçme ve onları anlama konusunda istekli olduğunu söyledi.

- İran ve Hizbullah vurgusu

Tim Lenderking, gazeteci Austin Tice dahil Suriye'deki hapishanelerde gözaltına alınan ya da kaybolan ABD vatandaşları hakkında güvenilir bilgiler sağlanmasının, ABD'nin temel beklentileri arasında olduğuna işaret etti.

19 Ocak'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Tice'ın ailesinin kabul etmesinden "memnuniyet duyduklarını" aktaran Lenderking, kayıp ABD'lilerin "kaderlerinin açıklığa kavuşturulması" gerektiğini vurguladı.

Lenderking, İran ve Hizbullah'ın Suriye topraklarında "yeniden yer edinmesini engelleme" konusunda "istekli ve kararlı" olduklarının altını çizerek ABD'nin bu konuda garantiler istediğini belirtti.

- Kimyasal silahların imhası, DEAŞ karşıtı hamleler

Şam yönetimine DEAŞ dahil terörizmle mücadele çabalarını sürdürmesi çağrısı yapan Lenderking, martta Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan ve Suriye topraklarının birliğini vurgulayan anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Tim Lenderking, "Bu anlaşmaların uygulanmasının zorluklarla dolu olduğunu kabul ediyoruz ancak taraflar DEAŞ ve diğer terör gruplarının Suriye'de bir daha asla yeniden ortaya çıkamayacağından emin olacak bir çözüme varmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm kimyasal silahların imha edilmesi ve komşu devletlere karşı saldırmazlık ilkelerinin benimsenmesi gerektiğini ifade eden Lenderking, savaş dönemi ile martta Lazkiye'de "işlenen acımasız eylemlerin hesabının sorulmasını" istedi.

- İkinci bir şans

"Yabancı savaşçıların" Suriye merkezi hükümet ve güvenlik pozisyonlarından ihraç edilmesini talep eden Tim Lenderking, söz konusu alanlarda ilerleme kaydedilmesi durumunda Washington'ın yeniden angajmana açık olduğunu bildirdi.

Lenderking, "(Şam yönetimi) Geçici otorite, dile getirdiğim doğrultuda kanıtlanabilir adımlar attığı takdirde yaptırımların hafifletilmesini değerlendireceğiz. Suriye'nin ikinci bir şansa sahip olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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