Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset İran, ABD ile yarın Umman'da yapılacak teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini açıkladı

İran, ABD ile yarın Umman'da yapılacak teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 23.04.2025 09:27

İran, ABD ile yarın Umman'da yapılacak uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.

İran, ABD ile yarın Umman’da yapılacak teknik görüşmelerin 26 Nisan’a ertelendiğini açıkladı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bekayi, Umman'ın önerisi ve İran ile ABD heyetlerinin mutabakatıyla, iki taraf arasındaki dolaylı görüşmeler çerçevesinde yarın yapılması planlanan uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin iki ülke heyet başkanlarının katılımıyla 26 Nisan'a ertelendiğini bildirdi.

- ⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

İran, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
İtalya Roma Donald Trump ismail ABD Başkanı Umman

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler

Avrupa’nın acımasız yüzü

Avrupa'nın acımasız yüzü

Son Hezarfen: Necmeddin Okyay

Son Hezarfen: Necmeddin Okyay

Kur’an-ı Kerim’de rüya kavramı

Kur'an-ı Kerim'de rüya kavramı

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

>