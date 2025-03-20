Beyaz Saray Trump ile Zelenskiy, enerji üretim alanlarına ilişkin kısmi ateşkeste anlaştıklarını açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "İki lider enerji üretim alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı." dedi.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'li Sözcü, Başkan Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile çok verimli birer telefon görüşmesi yaptığını ve müzakerelere ilişkin mesafe katedildiğini söyledi.

Leavitt, "İki lider enerji alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı. Teknik ekipler önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek ateşkesin Karadeniz'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu görüşecek." diye konuştu.

Savaşın bitmesi ve bir ateşkese ulaşılması konusunda ciddi mesafe katettiklerini anlatan Leavitt, "Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık, Başkan Trump sayesinde buradayız. Bu korkunç savaş Başkan Trump yönetimde olsaydı hiç başlamazdı ama kendisi bunu kesin olarak bitirmeye kararlı." ifadelerini kullandı.

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Leavitt, Zelenskiy'nin Trump'tan Patriot füzeleri talep ettiğine değinerek, Trump'ın da özellikle Avrupa'da mevcut olan füzelerin ne şekilde temin edilebileceği konusunda Kiev'le işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladığını söyledi.

"ABD, Ukrayna'ya savunma istihbaratı sağlamaya devam edecek." şeklinde konuşan Leavitt, bu süreçte Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı temel savunma gereksinimleri konusunda da görüştüklerini belirtti.

Leavitt, "Taraflar bu geçici ateşkesin, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilk adım olabileceği konusunda mutabık kaldılar." dedi. Sözcü, Zelenskiy'nin de "tam bir ateşkesin kabul edilmesi" konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

Trump'ın, Ukrayna'daki elektrik ve nükleer santraller gibi enerji alanlarının işletmesinin "güvenlik" açısından iyi olacağını Zelenskiy'e söylediğini aktaran Leavitt, "Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması, bu altyapı için en iyi koruma olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD heyetinin ileriki günlerde Suudi Arabistan'a giderek ateşkes müzakerelerine devam edeceğini vurgulayan Leavitt, tüm tarafların enerji alanlarından başlayacak kısmi ateşkesin işletilmesi ve diğer alanlara da genişletilmesi konusunda mutabık olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le dün yaptığı görüşmede, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Trump ayrıca, tam ve kapsamlı ateşkese giden yolda diğer müzakere başlıklarının ilgili heyetler arasında ele alınacağını kaydetmiş ve "doğru yolda ilerledikleri" mesajını vermişti.

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