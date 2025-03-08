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Japonya Başbakanı İşiba, Trump yönetimine tepki gösterdi

Yayınlanma Tarihi: Mart 08, 2025 10:03

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Japonya-ABD Güvenlik Anlaşması'nı "ilginç ve tek taraflı" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek, "Japonya'nın (ABD ordusuna) üs sağlama yükümlülüğü var ve ilişkimiz sadece ABD'nin Japonya'yı koruduğu bir ilişki değil." dedi.

Japonya Başbakanı İşiba, Trump yönetimine tepki gösterdi

İşiba, başkent Tokyo'da ulusal parlamentodaki hitabında, Trump'ın iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasına yönelik ifadelerini eleştirdi.

Trump'ın "Japonya bizi korumayacak." açıklamasına karşı İşiba, "Japonya'nın (ABD ordusuna) üs sağlama yükümlülüğü var ve ilişkimiz sadece ABD'nin Japonya'yı koruduğu bir ilişki değil." ifadesini kullandı.

İşiba, Trump yönetiminin, Japonya'nın savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 3'üne çıkarması yönündeki görüşüne ilişkin, "Japonya'nın savunma harcamalarını Japonya belirliyor." diye konuştu.

Japonya'nın Pasifik bölgesinde aynı fikirdeki ülkelerle işbirliğine değinen İşiba, ülkesinin Avustralya ve Yeni Zelanda ile işbirliğiyle "Pasifik güvenlik çerçevesi" oluşturabileceğini bildirdi.

- Trump, 1951 anlaşmasından şikayetçi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarlığına aday gösterdiği Elbridge Colby, Tokyo hükümetinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini belirtmişti.

Trump da dün gazetecilere yaptığı açıklamada, 1951'de imzalanan anlaşma doğrultusunda "ABD'nin Japonya'yı koruması gerektiği, Japonya'nın ise ABD'yi koruması gerekmediğine" dikkati çekerek, bu anlaşmayı kimin yaptığını sormuştu.

ABD Başkanı, "Japonya'yı seviyorum. Japonya ile harika bir ilişkimiz var ancak Japonya ile ilginç bir anlaşmamız var, onları korumak zorundayız ancak onlar bizi korumak zorunda değil." demişti.

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Pasifik Avustralya Yeni Zelanda Elbridge Colby Tokyo Donald Trump Gayri Safi Yurt İçi Hasılası Savunma Bakanlığı

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