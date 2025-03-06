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Panama Devlet Başkanı Mulino'dan, Trump'a yanıt

Yayınlanma Tarihi: Mart 06, 2025 11:17

"Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor."

Panama Devlet Başkanı Mulino’dan, Trump’a yanıt

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'yla ilgili sözlerine ilişkin, "Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor." dedi.

Mulino, X sosyal medya platformundan Trump'ın Panama Kanalı'na yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Devlet Başkanı Mulino, "Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor. Panama Kanalı'nın geri kazanım sürecinde olduğu iddiası kesinlikle doğru değil. Bakan Rubio (ABD Dışişleri Bakanı) ile yaptığımız görüşmelerde dahi bu konu gündeme gelmedi. Panama ve tüm Panamalılar adına, gerçeğe ve ulusal onurumuza yönelik bu yeni girişimi reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Kanalın Panama'ya ait olduğunu vurgulayan Mulino, "Hükümetlerimiz arasındaki işbirliği, bugüne kadar olduğu gibi karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda açık mutabakatlara dayanmaktadır. Bunun ne Kanal'ın kurtarılması ile ne de ulusal egemenliğimize gölge düşürmekle hiçbir ilgisi yoktur.

Panama Kanalı Panamalılarındır ve Panamalı kalacaktır." diye konuştu.

- Panama Kanalı'nı geri alacağız

Bir kez daha "Panama Kanalı'nı geri alacağız." diyen Trump, bu yönde somut adımlar atmaya başladıklarını söylemişti.
Panama Kanalı'nı Amerikalıların yaptığını ve daha sonra Panama'ya verdiklerini anlatan Trump, kanalın kontrolünün daha sonra Çin'e geçtiğini savunarak, bunu kabul etmeyeceklerini kaydetmişti.

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Jose Raul Mul Çin ABD Dışişleri Bakanı Donald Trump ABD Panama

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