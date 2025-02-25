ABD’de bazı senatörlere göre, göçmenlerin Guantanamo Körfezi’ne gönderilmesi hukuksuz

Senatörler Dick Durbin, Alex Padilla, Patty Murray, Peter Welch ve Christopher Murphy, göçmenlerin Guantanamo Körfezi'ne gönderilmesine ilişkin Trump'a mektup gönderdi.

Mektupta, "ABD göçmenlik yasasında, vatandaş olmayıp ülke içinde tutuklanan kişilerin, sınır dışı edilme işlemlerinin yürütülmesinden önce ya da bu amaçla gözaltında tutulmak üzere ABD dışındaki bir yere nakledilmeleri için hiçbir dayanak yoktur." ifadesine yer verildi.

Kararın alınması sürecinde Trump yönetiminin, "ciddi hukuki kaygıları dikkate almadığı" belirtilen mektupta, bu adım için "eşi benzeri görülmemiş, hukuksuz, Amerikan ulusal güvenliği, değerleri ve çıkarları için zararlı" nitelendirmesi yapıldı.

- Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 6 Şubat'ta Trump'ın talimatı üzerine düzensiz göçmenleri Guantanamo Körfezi Deniz Üssüne gönderme uygulamasının başladığını duyurmuştu.

ABD askerleri ile kelepçeli kişilerin bulunduğu fotoğraf paylaşan Noem, "Başkan Trump, bu konuda çok açık konuştu. Guantanamo Körfezi'nde kötünün de kötüsü tutulacak. Bu uygulama bugün başladı." ifadelerini kullanmıştı.

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