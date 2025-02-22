Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Brown’ı görevden aldı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, hizmetlerinden dolayı Brown'a teşekkür etti.

Trump, paylaşımında, "General Brown'a, şu anki Genelkurmay Başkanlığımız da dahil olmak üzere ülkemize verdiği 40 yılı aşkın hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bir beyefendi ve seçkin bir lider; kendisi ve ailesi için iyi bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Genelkurmay Başkanlığı görevine emekli Hava Kuvvetleri Korgenerali Dan "Razin" Caine'i aday gösterdiğini açıklayan Trump, Caine'in özellikle DEAŞ'la mücadelede başarılar gösterdiğine dikkati çekti.

Trump, Caine için, "General Caine başarılı bir pilot, ulusal güvenlik uzmanı, başarılı bir girişimci ve önemli kurumlar arası ve özel operasyonlar deneyimine sahip bir savaşçıdır." ifadesini kullandı.

- Orduda yeni değişiklikler gündemde

Trump ayrıca, ordunun üst kademesindeki 5 pozisyon için daha değişiklik hazırlığı yapması için Savunma Bakanı Pete Hegseth'e talimat verdiğini ve bu isimleri yakın zamanda açıklayacaklarını belirtti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada Brown'a teşekkür ederken, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığını duyurdu.

Hegseth, Trump'ın liderliğinde ordu kademelerinde yenileme adımları atacaklarını kaydederek, "Başkan Trump yönetiminde, ordumuzu caydırma, savaşma ve savaş kazanma şeklindeki temel misyonuna odaklayacak yeni bir liderlik oluşturuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Franchetti, Trump yönetimi tarafından görevden alınan ikinci üst düzey kadın askeri yetkili oldu. Trump, Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Linda Fagan'ı 20 Ocak'ta yemin ettikten bir gün sonra görevden almıştı.

Brown, ABD tarihinde Genelkurmay Başkanı rütbesiyle görev yapan ikinci siyahi Amerikalı olarak kayıtlara geçmişti.

Caine, son olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapmıştı.

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