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ABD Senatosu, Trump'ın Adalet Bakanı adayı Pam Bondi'ye onay verdi

Yayınlanma Tarihi: Şubat 05, 2025 09:44

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği Pam Bondi'yi onayladı.

ABD Senatosu, Trump’ın Adalet Bakanı adayı Pam Bondi’ye onay verdi

Fox News'ün haberine göre, Senato'da yapılan oylamada, Bondi'nin Adalet Bakanı olması için 54 senatör "evet", 46 senatör ise "hayır" oyu kullandı.

Böylece Pam Bondi, ABD'nin yeni Adalet Bakanı oldu.

- Pam Bondi

Eski Florida Başsavcısı pozisyonunda ilk kadın olarak görev yapan Pam Bondi, Trump'a 2016 seçimlerinden bu yana destek verdi.

Trump'ın ilk azil davasında avukatlık yapan Bondi, ABD'deki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına yapılan itirazları destekledi.

Bondi daha sonra 2021'den bu yana muhafazakar politikalar geliştiren ve destekleyen sağcı bir düşünce kuruluşu olan America First Policy Institute'da Trump'ın Eğitim Bakanlığına aday gösterdiği Linda McMahon ve diğer Trump müttefikleriyle birlikte çalıştı.

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