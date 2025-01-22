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Anasayfa Siyaset Meksika lideri Sheinbaum, göçmenlerin ait oldukları ülkelere gönderileceğini belirtti

Meksika lideri Sheinbaum, göçmenlerin ait oldukları ülkelere gönderileceğini belirtti

Yayınlanma Tarihi: Ocak 22, 2025 09:03

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'ye gitmek amacıyla Meksika'ya gelen düzensiz göçmenlerin ait oldukları ülkelere gönderileceğini duyurdu.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'den ülkesine gönderilecek ya da ABD'ye gitmek için Meksika'da bulunanları ülkelerine insani şekilde yollanacağını belirtti.

Sheinbaum, "Başta Guatemala olmak üzere tüm Orta Amerika ülkeleriyle bir anlaşma var, hatta kısa süre önce bu amaca yönelik bir toplantı yapıldı. Küba ile anlaşma var. Belgesiz göçmenler Meksika topraklarına değil, doğrudan geldikleri yere sınır dışı edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde bulunan düzensiz göçmenlere insani ilgi gösterileceğini dile getiren Sheinbaum, "Mesele şu ki, eğer bu insanlar Meksika topraklarındaysa, insani nedenlerle onlarla ilgileniyoruz ancak göç politikamız çerçevesinde, yabancı oldukları için ait oldukları ülkelerine geri dönmelerini istiyoruz." dedi.
Sheinbaum, ABD'li yetkililerle göçmenlerin durumuna ilişkin görüşme halinde olduklarını ve hükümete geldiklerinden bu yana öncelikli olarak gönüllü geri dönüşleri teşvik ettiklerini kaydetti.

Yemin ettikten sonra konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekmiş, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

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