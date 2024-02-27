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SİYASET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Meksika'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Ibarra ile görüştüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi
Yayınlanma Tarihi: 27.2.2024 09:42:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 13:15

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili siyasi, ekonomik, savunma ve kültürel konularda fikir alışverişinde bulunuldu ve göç, insan kaçakçılığı ve terörle mücadele başlıkları ele alındı.

İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun ikinci toplantısının hazırlıklarının değerlendirildiği görüşmede, teknik yardım konusunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Meksika'daki çalışmaları da konuşuldu.

Görüşmede Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Amerika'daki gelişmelerin yanı sıra MIKTA kapsamında işbirliğini artıracak kültür, akademi, gençlik gibi alanlarda atılabilecek adımlar üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

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Etiketler Meksika Alicia Barcena Ibarra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Hakan Fidan rusya ukrayna savaşı Gazze Karma Ekonomik Komisyonu Orta Amerika

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