Esenler Film Festivali 19 Aralık’ta başlayacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival etkinlikleri, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması ve Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Açılış töreninde, usta oyuncular Altan Erkekli ile Serpil Tamur'a onur ödülü takdim edilecek.

Festival kapsamında, onur ödülüne layık görülen İran sinemasının önde gelen isimleri Rıza Naci ile Rıza Mirkerimi, ustalık sınıfında, sinema deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Rıza Naci'nin "Winners", Rıza Mirkerimi'nin "The Night Guardian" ve Jüri Özel Ödülü'nün ithaf edildiği usta yönetmen Halit Refiğ'in "Bir Türk'e Gönül Verdim" filmleri, festival izleyicisinin beğenisine sunulacak.

Güncel Türkiye sinemasına odaklanan Yakın Plan Türkiye Film Seçkisi'nde "Tavşan İmparatorluğu", "Kanto", "Işığın Hasadı" ve "Ayşe" filmleri beyaz perdeye yansıyacak.

- Kısa film "Akşam Yemeği"nin galası festivalde yapılacak

Başrollerini Perihan Savaş, Halil Ergün ve Eda Akalın'ın paylaştığı kısa film "Akşam Yemeği"nin galası da festivalde gerçekleştirilecek.

Jüri başkanlığını usta yönetmen Reis Çelik'in üstlendiği festivalde, 10 yarışma filmi ile 10 yarışma dışı kısa filmden oluşan 20 eser izleyiciyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Film Festivali'nin, kültür ve düşünce buluşması da olduğunu vurguladı.

Sinemayı hayatın merkezine alan, dijital çağın getirdiği dönüşümü sanatın diliyle tartışmaya açan Esenler Film Festivali'ni 6. kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirten Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Genç sinemacılardan usta isimlere uzanan bu güçlü buluşmanın, şehrimizin kültürel hafızasına kalıcı katkılar sunacağına inanıyoruz. Çünkü sinema sadece hikayelerin perdeye yansıdığı bir sanat dalı değil, toplumların hafızasını diri tutan, duyguları ortaklaştıran ve insanı insana anlatan evrensel bir dildir. Bir şehrin sinemayla kurduğu bağ, o şehrin kültürle kurduğu bağın en güçlü göstergelerinden biridir."

Festival programında, sinema tarihine, oyunculuğa ve sektörün dönüşümüne odaklanan paneller ve söyleşiler de önemli yer tutacak. Halit Refiğ'in sinemasını merkeze alan "Bir Yorgun Savaşçı: Halit Refiğ" paneli, Hülya Koçyiğit, Gülper Refiğ ve Suat Köçer'in katılımıyla düzenlenecek.

Nursel Köse ve Hakan Karsak'ın katılımıyla "oyunculuğun meslek ve şöhret arasındaki konumu", Naim Kanat'ın katılımıyla "kurgunun temel dinamikleri", Hüseyin Çay, Abdulhamit Güler ve Bünyamin Duranoğlu'nun katılımıyla "yapay zekanın sinema üretim süreçlerine etkisi", Faruk Güven, Alin Taşçıyan, Deniz Yavuz ve Suat Köçer'in katılımıyla "Türkiye'deki festivallerin durumu" üzerine söyleşiler yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Ziraat Katılım'ın ana sponsorluğunda düzenlenen festival, Atlas Sineması'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.