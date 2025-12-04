2. Komşu Sinema İran Film Günleri’nin açılış töreni yapıldı

İran sinemasını Türk izleyicisine tanıtmayı amaçlayan etkinliğin açılış töreni, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Türkiye ve İran'dan çok sayıda sinema sanatçısının katıldığı törende, İran'dan geleneksel ezgiler seslendirildi.

Etkinlik direktörü Tülay Türken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran sinemasına ve kültürüne ilgi duyduğunu ve bu anlamda programın ilkini geçen yıl düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl festivali daha geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Türken, "Amacımız iki ülke sinemasını birbirine daha fazla tanıtmak. Program, İranlı sinemacıların Türk sanatçı ve akademisyenlerle bir araya gelmesine de fırsat sağlıyor." dedi.

- "Türkiye ve İran sinemacıları, onlarca yıldır yakın ilişki içinde"

Programa konuk olan ve bir süredir Türkiye'de dizi ve sinema projeleri üreten İranlı yönetmen Mohsen Rabiei, "Son yıllarda Türkiye'de Türk oyuncularla projeler yürütüyorum. Elbette bazı farklılıklarımız var, ancak kültürel yakınlığımız çok daha fazla. Bu tür etkinlikler, iki ülke halkının birbirine daha da yaklaşmasına katkı sağlar. Türkiye ve İran güçlü ortak yapımlar üretebilir." değerlendirmesini yaptı.

Yönetmen Farhad Eyvazi de programda "İran Sinemasında Belgeselin Gücü" başlıklı bir söyleşi yapacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve İran sinemacıları, onlarca yıldır yakın ilişki içinde. 1960-1980 yılları arasında yaklaşık 40 ortak yapım film üretildi. Bu filmler, iki ülke kültürlerinin ne kadar yakın olduğunun göstergesiydi ve çoğu zaman her iki ülkede de ekrana hiçbir değişiklik yapılmadan yansıtılabiliyordu. Bu tür etkinlikler, bu yakınlaşmanın sürmesi açısından çok değerlidir."

"Komşu Sinema İran Film Günleri", yarın ve 5 Aralık'ta Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Program, uluslararası festivallerde yer edinmiş uzun ve kısa metraj filmleri bir araya getiriyor. Mohsen Rabiei'nin yönettiği ve Tacikistan Tojisamon Uluslararası Film Festivali'nde Türkiye'yi temsilen katılarak "En Etkili Film" ödülünü alan "O Gün Hava Bulutlu Değildi", Tülay Türken'in "Halikya", Pouya Aminpouri'nin "Üçüncü Şahıs" ve Sina Ahmadin'in "İlk Günah" filmi izleyiciyle buluşacak.

Farhad Eyvazi'nin yönettiği "Tara" ve "Beden Ağıtı" belgeselleri program seçkisinde yer alıyor. Programda ayrıca yarın Dr. Shahzadeh İgual, "İran Sinemasında Hikayenin Gücü" başlıklı söyleşi yapacak. Eyvazi, Çamran Azizoğlu ve Karim Azimi, "Sinemada Yaratıcılık" panelinde konuşacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.