"10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nde 13 proje ve film ödüllendirildi.

Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreni, tanıtım filmlerinin izlenmesi ile Hasan Kiriş ve Şeyhmus Fidan'ın müzik dinletisiyle başladı.

Festival Başkanı Aşkın Özcan, "Başka bir festival" iddiasıyla yola çıktıklarını ve bunun hakkını verebilmek için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'de festivalcilik zordur ama on gün boyunca festival yapmak daha da zor. Ne mutlu ki çok güçlü, genç ve dinamik bir ekibim var. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

- "Bu ülkenin çok değerli, yetenekli gençleri var"

Seçkileri, atölyeleri, masterclassları, panelleri, özel gösterimleri ve tüm etkinlikleriyle on günlük bir programa imza atmış bir festivalin ödül töreninde bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Bu festival bize tekrar gösterdi ki bu ülkenin çok değerli, yetenekli gençleri var. Onlara alan açılması ve destek sunulması gerekiyor. Bu festival sayesinde biz bu yeteneklerin de keşfine vesile olduğumuzu düşünüyoruz. Bu açıdan da umutluyuz, gururluyuz."

Özcan, var olan imkanları kısa filmciler için kullanmaya devam edeceklerini, özellikle de yapım destek ödüllerinin sayısını ve miktarını artırmayı önemsediklerini vurguladı.

- "Bu festivali kısa filmciler için yapıyoruz"

Festival Artistik Direktörü Abdulhamit Güler de "Başka bi' festival" iddiasının altı doldurulması kolay bir şey olmadığını, bunun için çok uğraştıklarını ifade etti.

En önemli motivasyonlarının gençlerle birlikte, genç bir festival olarak kalabilmek olduğunu belirten Güler, "Çünkü bu festivali kısa filmciler için yapıyoruz. Kısa filmcilerin filmleri mümkün olduğu kadar çok gösterilsin, mümkün olduğu kadar çok onların faydalanabileceği etkinlikler yapalım, onlarla bir arada olalım, onlar birbirleriyle bir arada olsunlar istedik. Böyle bir ortam oluşturmaya çalıştık, bunu başardığımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

- Ödüller sahiplerini buldu

Gecede ilk olarak "Saygı Ödülü" Danışma Kurulu adına Cevat Özkaya'ya Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir tarafından takdim edildi.

Festival kapsamında finale kalan 35 film ve proje arasından 13'ü ödül almaya hak kazandı.

Genel Kategoride Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Denk" filmi "En İyi Kurmaca", Ozan Takış'ın "Salman Gitmek İstiyor" filmi "En İyi Belgesel", Kaan Elönü ve Batuhan Yıldız'ın "Pat" filmi "En İyi Animasyon", Semih Sağman'ın "Zülheya" filmi de "En İyi Deneysel" ödülünün sahibi oldu.

Lise Kategorisinde Alperen Gülgen'in "Göldeki Sazlık" filmi "En İyi Film Ödülü", Ulaş Çetin Köreken'in "Ballı Süt" ve Süleyman Ortaç'ın "İyi miyiz?" filmleri "İkincilik Ödülü", Deya Ar-Begüm Aksoy'un "İsmimi Yaz" filmi "Metin Erksan Genç Öncüler Özel Ödülü" kazandı.

Film Yapım Desteği Kategorisinde Muhammet Emin Altunkaynak'ın "Tavuk Karası" filmine "İSE Yapım Destek Ödülü", Burak Erol'un "Kalender Bey" filmine "FSM Film Kamera Ekipman Ödülü", Selçuk Kaan Salk ve Münire Eda Mercan'ın "Uslu" filmine "Color Core Renk Ödülü", Furkan Çakmak'ın "Tarife" filmine "Post Mekan Kurgu Ödülü", Ezgi Temel'in "Yıldız" filmine "Aytekin Sound Ses Ödülü" verildi.

