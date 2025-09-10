Boğaziçi Film Festivali’nde sinemaya destek ödülleri açıklandı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalde bu yıl, "Ulusal Uzun Metraj Yarışma", "Uluslararası Uzun Metraj Yarışma", "Ulusal Belgesel Yarışma" ve "Ulusal Kısa Film Yarışması" bölümlerinde farklı kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak.

Toplam 12 dalda verilecek para ödülleriyle yeni yapımların hayata geçirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Festivalde "Ulusal En İyi Ulusal Uzun Metraj Film" 500 bin, "Ulusal En İyi Yönetmen" 125 bin, "Ulusal En İyi Senaryo" 75 bin, "Ulusal En İyi Kadın Oyuncu", "Ulusal En İyi Erkek Oyuncu", "Ulusal En İyi Görüntü Yönetmenliği" ve "Ulusal En İyi Kurgu" 75 biner lira ödülün sahibi olacak.

Ulusal Yarışma'da ayrıca "En İyi Belgesel Film"e 100 bin, "Belgesel Yarışma Jüri Ödülü"nü kazanan yapıma da 50 bin lira takdim edilecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" 100 bin, "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film" 50 bin, "En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film" 50 bin, "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü" 40 bin lira ile ödüllendirilecek.

"Uluslararası En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" 150 bin, "Uluslararası En İyi Yönetmen" 75 bin, "Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu" ve "Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu" 50 bin liranın sahibi olacak. "Uluslararası Jüri Özel Ödülü"ne de 50 bin lira verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Başkanı Ogün Şanlıer, "13 yıldır sinemanın birleştirici gücünü İstanbul'dan dünyaya taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Boğaziçi Film Festivali, genç yeteneklerin görünürlük kazanmasına ve uluslararası işbirliklerinin kurulmasına olanak sağlıyor. Özellikle bu yıl rakamları her alanda artırmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Festivalin yarışma başvuruları, "www.bogazicifilmfestivali.com" web sitesinde yer alan formlar doldurularak, 1 Ekim akşamına kadar devam edecek.

