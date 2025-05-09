Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği sürüyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Belediye tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Bursa Bülbülü" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında "Kung Fu Panda 4", "Her Şey Çok Güzel Olacak", "Free Guy" ve "Karayip Korsanları" filmleri de seyirciyle buluştu.

Etkinlik yarın "Mario Kardeşler Filmi" filmi ile sona erecek.

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