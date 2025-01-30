"Mahtumkulu Firaki" filmi New York Türkevi'nde izleyiciyle buluştu

TÜRKSOY tarafından New York Türkevi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcileri, filmde yer alan sanatçılar, ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

4. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde büyük ödül kazanan, Özbekistan ve Türkmenistan ortak yapımı Mahtumkulu Firaki filmi, Türkevi'nin çok amaçlı konferans salonunda sanatseverlerle buluştu.

- "Türk dünyasının birliğini pekiştiren güçlü bir sembol"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, yaptığı konuşmada, "Ortak evimizde, Türk dünyasının kültürel zenginliklerini taçlandıran çok anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Bu film, yalnızca Türkmenistan ve Özbekistan'ın kültürel bağlarının derinliğini değil, aynı zamanda Türk dünyasının birliğini pekiştiren güçlü bir semboldür." dedi.

Raev, Türk dünyasının sahip olduğu zengin kültürün aktarımının önemine değinerek, Mahtumkulu Firaki'nin evrensel mesajlarının bugün hala insanlığa ışık tuttuğunu vurguladı.

Mahtumkulu Firaki'nin, fikirleriyle çağı aşan bir bilge, adalet, kardeşlik ve barış gibi evrensel değerlerin temsilcisi olduğunu vurgulayan Raev, "Bugün dünyanın Firaki gibi düşünürlere her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu açıdan Mahtumkulu Firaki'yi izleyicilere harika bir şekilde aktaran bu eserde emeği geçen sanatçılarımızı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

- "Türk dünyasının ortak evi"

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Yazal da "Bugün bizim için mutlu bir gün. Türk dünyasının New York'taki evinde Türk dünyasını misafir ettik. Türkevi, sadece Türkiye'nin değil bütün Türk milletinin ve devletlerinin hepsinin ortak evi." diye konuştu.

Filmin yönetmeni Erkinov Muzaffarkhon ise projenin öneminden bahsederek, "Mahtumkulu Firaki'nin 300. yıl dönümü için çekilen bu film, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in inisiyatifi ile hayata geçirildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a da vermiş olduğu destekler için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muzaffarkhon, filmin iki halkın birliğini, tüm Türk dünyasının birliğini gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Biz bu projeyi Türkmenistan ve Özbekistan'da çektik. 50'den fazla çekim alanı oluşturduk ve başarılı, güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Dillerimiz birbirine çok benziyor, dinimiz bir. Bu ortaklıklarımızı sinema aracılığıyla göstermek bizim için büyük bir onur. Biz TÜRKSOY'a çok minnettarız.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'e teşekkür ediyoruz. Gelecekte daha fazla tarihi film çekmeliyiz. Sinema sanatını ortak kültürümüzü göstermek için değerlendirmeliyiz. Bugünkü etkinliğimizi New York'ta, Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Türkevi'ni bizlere açtığı için minnettarız."

Filmin başrol oyuncusu Ahmet Amandurdyyev da "Büyük düşünürümüz Mahtumkulu Firaki'yi beyaz perdede canlandırmak bana nasip oldu. Bunun için mutluyum. Bu benim için büyük bir onur. Filmimiz, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde de birincilik ödülü aldı. Bu da bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu." dedi.

Etkinlik kapsamında, TÜRKSOY'un "Türk Dünyası Kültür Başkentleri" ve "Mahtumkulu Firaki" temalı fotoğraf sergisi de ziyaret edildi.

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