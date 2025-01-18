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Anasayfa Sinema "Film Mirasım", Adapazarı Askeri İmalat Fabrikası'nın açılışına ilişkin görüntüleri paylaştı

"Film Mirasım", Adapazarı Askeri İmalat Fabrikası'nın açılışına ilişkin görüntüleri paylaştı

Yayınlanma Tarihi: Ocak 18, 2025 15:21

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün "Film Mirasım" hesabından, Adapazarı Askeri İmalat Fabrikası'nın açılışına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün "Film Mirasım" hesabından, Adapazarı Askeri İmalat Fabrikası'nın açılışına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

"Film Mirasım" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Osmanlı İmparatorluğu'nun savunma sanayisine yönelik önemli hamlelerinden biri olan Adapazarı Askeri İmalat Fabrikası'nın açılışına ait görüntüler yer aldı.

Enver Paşa'nın da bulunduğu tarihi anın görüntülerine "https://filmmirasim.ktb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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Enver Paşa Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Osmanlı İmparatorluğu Adapazarı Askeri İmalat Fabrikası

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