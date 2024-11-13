"Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim" filmin galası yapıldı

Yapımcılığını Cansu Özdenak ve Özkan Binol'un yaptığı film, "Karla" ve "Ruhun Lekesi" filmlerinden sonra üçlemenin son filmi "Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim", Karla'nın hayat yolculuğunda yaşadığı karar alma süreçlerinde 24 saatini konu ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Karla Kandemir, Yeliz Gerçek, Kubilay Karslıoğlu, Emre Kızılırmak, Aslıhan Kandemir, İrem Kahyaoğlu, Cansu Özdenak, Nuri Karadeniz, Celalettin Demirel, Mehmet Şimşek ve Mete Yasin Demirok yer alıyor.

Nusret Bey Eğitim Kültür Doğa ve Tarih Dayanışma Vakfı Başkanı Nusret Avcı'ın destek verdiği filmin görüntü yönetmenliğini Ahmet Serdar Taşyürek, kurgusunu Yusuf Tekke, uygulayıcı yapımcılığını Mehmet Şimşek yaptı.

Senaryosunu Nafiseh Laleh'in kaleme aldığı filmin özgün müziğini ise Cahit Berkay üstlendi.

Gökçeada'da çekimleri 21 gün süren filme, 12. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde "Seyirci Özel Ödülü" verildi. Festival gösterimlerinin ardından gerçekleştirilen İstanbul galasına film ekibi, gazeteciler, yerli ve yabancı yapımcılar, akademisyenler, oyuncular katıldı.

- "İzleyicimizi sorgulamaya yöneltecek bir hikaye örgüsü göreceksiniz"

Filmin yapımcısı Cansu Özdenak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçlemenin son filminde Karla'nın yaşadıklarının ele alındığını belirterek, "Filmimizde 14 yaşında genç kızlığa adım atan Karla'nın geleceğiyle ilgili bir kararı var. Yurt dışına gitmek istiyor. Teyzesi adada oturuyor. Bu yurt dışı kararından önce teyzesini ziyaret etmek istiyor. Adaya geçiyor. Daha sonra adada olan olayları izliyoruz. Adanın tarihi perspektifi, dokusu bütün bunları biz sinematografimize ve hikaye sürecimize dahil ettik. İzleyicilerimiz anlayacaktır." dedi.

Filmde köksüzlük, kök, bağlantılar, modern insanın yalnızlığı, yersiz yurtsuzluk gibi kavramları irdelemeye çalıştıklarından bahseden Özdenak, "İzleyicimizi bu konularda sorgulamaya yöneltecek bir hikaye örgüsü, bir karakter yapılandırması göreceksiniz. Çekimlerimiz Gökçeada'da geçti. Film çekimleri, prodüksiyonumuz benim için unutulmaz bir süreç ve deneyim oldu. Çok değerli tiyatro oyuncularıyla çalıştık. Gece gündüz, gerçekten çalıştığımız bir set oldu. İçimize sinen bir hikayeyi beyaz perdeye aktardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filmin ilk gösteriminin Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapıldığına işaret eden Özdenak, şunları kaydetti:

"Salon doluydu. Film sonrasında güzel dönüşler aldık gerçekten. Filmimiz beğenildi. Benim için filmin beyaz perdeye yansıması ve izleyiciyle buluşması çok önemli. Her şeyden önemlisi aslında bir sanat konuştuğumuzda bir sinema, müzik, duygular çok önemli. Filmde öyle güzel duyguları ifade ediyorlar ki, filmin hissettirdikleri, o duyguların dönüşünü almak beni çok mutlu ediyor açıkçası. 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' adlı bir film şarkımız da var. Cahit Berkay'ın bestesini yaptığı, benim sözlerini yazdığım ve birlikte düet olarak seslendirdiğimiz soundtrack. 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' her izleyiciye göre değişecek bir yer aslında."

- "Genç kızların da kendi arayışları içerisinde filmden bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum"

Filmin başrol oyuncusu Karla Kandemir ise oynadığı üçüncü kez bir filmde rol aldığını dile getirerek, "14 yaşındayım. Üçüncü filmimde oynuyor olmak çok güzel bir duygu. Daha çok sanat dünyası ve sinemayla ilgili bilgiler öğreniyorum. Kendimi geliştirmemde fayda sağlıyor. İyi oyuncularla çalışarak nasıl oyunculuk yapacağımı öğrendim. Gökçeada'da çekim yapıyor olmak güzel bir deneyimdi." dedi.

Kandemir, 14 yaşındaki bir kızın kendini arayışını canlandırdığını söyleyerek, "Ben de hala ne yapmak istediğimi, ne olmak istediğimi arayan bir insan olduğum için gerçek hayatta kendi karakterimle bağlantılı bir roldü. Genç kızların da kendi arayışları içerisinde filmden bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum. Bu bir yolculuk." şeklinde konuştu.

Film gösteriminin ardından gerçekleşen soru cevap bölümünde yönetmen Ceyhan Kandemir, filmin 15 Kasım'da "Güzel Ordu Kısa Film Festivali" özel gösterimi ile festival yolculuğuna devam edeceğini aktararak, katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Galada ayrıca arp sanatçısı Zeynep Öykü, Cahit Berkay tarafından bestelenen "Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim" film müziğini seslendirdi.