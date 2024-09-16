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SİNEMA

"İpekyolu Film Festivali" başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen "12. Uluslararası İpekyolu Film Festivali"ne başvurular alınmaya başladı.

İpekyolu Film Festivali başvuruları başladı
Yayınlanma Tarihi: 16.09.2024 12:06:18 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:17

Yapılan açıklamaya göre festival, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan ve Irak'ın da aralarında bulunduğu antik İpek Yolu ülkelerinden sinemacıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

İpek Yolu coğrafyası dışından festivale başvuran filmlere ilk kez verilen Kardeşlik Ödülü bu yıl da ödül töreninde takdim edilecek.

Festivalde, ulusal ödül kategorilerinde belgesel alanında en iyi belgesel film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi senaryo, en iyi kurgu ödülleri sahiplerini bulacak.

Şafak Tavkul Animasyon film kategorisinde en iyi animasyon film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi animatör ödülleri verilecek.

Kısa film kategorisinde en iyi kısa film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu ve en iyi senaryo dallarında ödüle değer görülen isimler belirlenecek.

Jüri Özel Ödülü ise tüm filmler arasından, ön elemeyi geçme şartı aranmaksızın sahibini bulacak.

Uluslararası ödül kategorilerinde ise en iyi kurmaca film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi belgesel, en iyi animasyon ve jüri özel ödülü sahiplerini bulacak.Festivale başvurular 31 Ekim'e kadar yapılabilecek.

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Etiketler Türkiye Kırgızistan Özbekistan Azerbaycan Kazakistan İtalya Gürcistan Suriye Hindistan Mısır IRAK İpekyolu Film Festivali

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