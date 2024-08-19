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SİNEMA

12. Bodrum Türk Filmleri Haftası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası 30 Eylül'de başlıyor.

12. Bodrum Türk Filmleri Haftası
Yayınlanma Tarihi: 19.08.2024 17:28:31 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:28

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği'nden (BSKD) yapılan açıklamaya göre, 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası (BOTH) ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilecek.

BSKD'nin ev sahipliğinde 30 Eylül - 4 Ekim'de düzenlenecek etkinlik, sinemaseverleri ve Türk film endüstrisini Bodrum'da buluşturacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" mottosuyla düzenlenecek zirvede, sinemaseverler, profesyoneller ve turistler için yine unutulmaz bir deneyim hedefleniyor.

"Bodrum Türk Filmleri Haftası", 14 farklı mekanda ünlü oyuncuları, yönetmenleri, sinema işletmecilerini, basın mensuplarını, turistleri, Türk ve Yunanlı sinemaseverleri bir araya getirecek.

Etkinlikte, Bodrum ve İstanköy (Kos) Adası'nda eş zamanlı olarak uluslararası izleyicili galalar, oyunculu gösterimler, söyleşiler yer alacak.

CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi'nde ise salon sahipleri, film yapımcıları ve diğer profesyonelleri buluşturarak Türk sinemasının sağlıklı büyümesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Birol Güven'in de katılacağı çalıştayda Türk Sinema Endüstrisine ulusal ve uluslararası başarı getirecek strateji tartışmaya açılacak.

- Bodrum'da kültürel buluşma

Bodrum ve İstanköy (Kos) Adası'nda sinemanın kalbinin atacağı 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sektörel büyüme ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda kültür, sanatı ve turizmi bir araya getiren önemli bir buluşma olacak.

Ayla ve Müslüm gibi başarılı filmlerin ilk gösterimlerine ev sahipliği yaparak sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatan BOTH, bu yılda Türk sinemasının en yeni örnekleri arasından gişe başarısı elde etmiş filmleri ve özel seçkileri sunacak.

Bodrum Kalesi'nde gerçekleşecek açılış galası ve ödül töreninde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerince tasarlanan ödüller takdim edilecek.

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Etiketler Muğla Bodrum CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi Bodrum Türk Filmleri Haftası Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

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