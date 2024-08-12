Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sinema
  • Saraybosna Film Festivali 16-23 Ağustos'ta yapılacak
SİNEMA

Saraybosna Film Festivali 16-23 Ağustos'ta yapılacak

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Saraybosna Film Festivali 16-23 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Saraybosna Film Festivali 16-23 Ağustos’ta yapılacak
Yayınlanma Tarihi: 12.8.2024 16:40:14 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:39

Bu yıl 30'uncu kez düzenlenecek festival kapsamında, Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic'in "Nakon Lijeta" filminin dünya prömiyeri yapılacak.

Festivalde bu yıl uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 57 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak.

Festivalde Türkiye'den 3 kategoride 4 film yer alacak. Recep Çavdar'ın yönetmenliğini yaptığı "Zemberek" filmi ile Cem Demirer'in yönettiği "Noksan" filmi, kısa film kategorisinde yarışacak.

Şirin Bahar Demirel'in yönetmenliğini yaptığı "Zarafet ve Şiddet Arasında" belgesel film kategorisinde, Umut Şilan Oğurlu'nun yönettiği "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" filmi ise öğrenci filmleri kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için mücadele edecek.

Festival kapsamında Saraybosna'nın yanı sıra Tuzla ve Mostar şehirlerinde de film gösterimleri olacak.

- SFF, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek maksadıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, 30 yıllık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok sanatçıyı misafir etti.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Saraybosna Bosna Hersek Danis Tanovic Türkiye Recep Çavdar Cem Demirer Şirin Bahar Demirel Umut Şilan Oğurlu Tuzla Mostar Robert de Niro Angelina Jolie Brad Pitt Orlando Bloom Daniel Craig

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN