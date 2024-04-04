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Dev Patel imzalı "Maymun Adam" filminin basın gösterimi yapıldı

"Slumdog Millionaire" ve "Lion" filmleriyle tanınan Hint asıllı İngiliz oyuncu Dev Patel'in yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı Monkey Man (Maymun Adam) filminin basın gösterimi, Paribu Cineverse Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Dev Patel imzalı Maymun Adam filminin basın gösterimi yapıldı
Yayınlanma Tarihi: 5.4.2024 02:00:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 09:52

Gösterimin ardından filmi AA muhabirine değerlendiren sinema yazarı Atilla Dorsay, "Son derece ilginç bir film. Hikayesi Hint kültüründen geliyor. Son zamanlarda bu kadar hareketli, aktif ve sürükleyici, tempolu bir filme rastlamadım." dedi.

Dorsay, filmin bazı yerlerde "Rocky" ve "John Wick"i andırdığı görüşünü savunarak, "Filmin bize verdiği çok önemli mesajlar var. Bizim çok iyi bilmediğimiz bir kültürden gelen Dev Patel, kendi kültürüne dair filmde çok önemli şeyler söylüyor." ifadelerini kullandı.

- "Dev Patel'den orta halli bir dövüş filmi"

Sinema yazarı Kerem Akça ise "Dev Patel'den, Hindistan'ın otantik 'Dövüş Kulübü' olma hedefiyle yola çıkan orta halli bir dövüş filmi. Mistisizm ve reenkarnasyonu merkezine yerleştirirken stilize sinematografi ile kafa yapabiliyor. Ancak üçüncü dünya ülkesi dövüş-aksiyon filmleri arasında iddialı bir yere yerleşmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maymun Adam'ı türevleri kadar heyecan verici bir çalışma olarak bulmadığını kaydeden Akça, "Patel'in sadece oyunculuğa kayması kariyeri için daha iyi olur." diye konuştu.

- "Maymun Adam" hakkında

Lion filmiyle 2017'de Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen Dev Patel'in yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı film, annesini öldüren, yoksul ve güçsüzleri sistematik olarak mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı bir adamın intikam arayışını konu alıyor.

İlk uzun metrajlı film yönetmenliği denemesinde Patel, yeraltı dövüş kulübünde para kazanmak için goril maskesi takarak dövüşen Kid rolünü oynuyor.

Film, 5 Nisan'da vizyona girecek.

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Etiketler Dev Patel Slumdog Millionaire Atilla Dorsay Rocky John Wick Kerem Akça Paribu Cineverse Kanyon AVM Hindistan Lion Maymun Adam Akademi Ödülleri

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