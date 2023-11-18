Kırgızistan’da 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali başladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov 'un himayesinde 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali açılış töreniyle başladı. Festivalin onur konuğu ise Türk sinema sanatçısı Türkan Şoray oldu.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının ev sahipliğinde Bişkek Büyük Konser Salonu'nda ilki gerçekleştirilen Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde mavi halı geçidi yapıldı.

Festival, 1970'te kaleme aldığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı romanıyla Türkiye'de tanınan ve bu yıl 12 Aralık'ta doğumunun 95'inci yılı olacak dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'a atfedildi.

Sunuculuğunu Sancar Mıkıyev ve Aizada Jamgırçiyeva'nın üstlendiği festivalin onur konuğu Türk sinema sanatçısı Türkan Şoray oldu.

Festivale, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, Türk Filmleri Haftası Koordinatörü ve Yönetmen Öner Kılıç, ünlü Türk oyuncu Azra Aksu, Esra Gezginci, Burak Haktanır, Fatih Osmanlı, Muhammed Emre Kaya katıldı.

"Festival ülkemizi uluslararası düzeyde tanıtan önemli bir etkinliktir"

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Bişkek Uluslararası Film Festivali, Kırgızistan'da kültür ve sanatın gelişimini teşvik eden, ülkemizi uluslararası düzeyde tanıtan önemli bir etkinliktir." dedi.

Yazar Cengiz Aytmatov'un Kırgız sinemasına büyük katkıda bulunduğunu vurgulayan Caparov, Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'a atfedilmesini, "Kırgızistan için bir gururdur." şeklinde ifade etti.

Caparov, 5-6 yıl içerisinde Kırgız kültürünün ikinci bir rönesansı yaşayacağını umduğunu, Kırgız sinemasının günümüzde bir yenilenme dönemini yaşadığını kaydetti.

"Türkan Şoray onur konuğumuz"

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, festivalin onur konuğu Türk sinema sanatçısı Türkan Şoray olduğunu duyurdu.

Maksutov, festivale, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Türkiye, Kanada, İtalya, Fransa, Sırbistan, Hindistan, Rusya, Güney Kore, Japonya, Almanya, Tunus, Estonya, Gürcistan, ABD, Çin, Macaristan, İsviçre ve Vietnam'dan sinema yönetmenleri ve oyuncuların katıldığını söyledi.

Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin ilkinin 17 Kasım Kırgızistan Sinema Günü'nde düzenlediklerini belirten Maksutov, 17 Kasım Kırgızistan Sinema Günü dolayısıyla Kırgız sinema sektörünün çalışanlarını kutladı.

Türkan Şoray'a ödül verildi

Festivalde Türkan Şoray'a dünya sinemasına yaptığı katkılarından dolayı ödül takdim edildi.

Şoray'a, Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev çiçek ve ünlü Kırgız sinema kameramanı Manasbek Musayev de ödülü sundu.

"Aytmatov'un memleketine geldiğim için çok mutluyum"

"Kardeş ülke Kırgızistan'ın halkına merhaba" diyen Şoray, "Bu toprakların yetiştirdiği dünya çapında sevilen yazar Cengiz Aytmatov'un memleketine geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Kırgızistan'ın ikinci kez ziyaret ettiğini anlatan Şoray, şöyle konuştu:

"(Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Kırmızı eşarp" adlı romanından uyarlanan Selvi Boylum Al Yazmalım) adlı filmin galası için çok yıllar önce "Kırmızı eşarp" filminin yönetmeni Atıf Yılmaz ve oyuncu Kadir İnanır ile Kırgızistan'a geldik.

Bizi Cengiz Aytmatov evinde ağırladı. Bize kımız (at sütü) ikram etti. İlk defa kımızı orda denedim. Bizi Tyan Şan Dağı'na (Tanrı Dağı) götürdü. Orada kurulan otağda yerde oturduk. Çadır püsküllerini evime getirdim. Hala çok güzel saklıyorum."

Şoray, Türkiye'den selam getirdiğini belirterek, Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin hayırlı olmasını diledi, Kırgız sinemacılarını kutladı ve başarı diledi.

Şoray, "Ben Kırgız halkının ne kadar sanatsever olduğunu biliyorum. Festivalin bol bol seyircisi olsun. Bu festival yıllarca sürsün." diye konuştu.

Salondakilere, kendisinin oynadığı filmleri görüp görmediklerini soran Şoray, salonun tümünün elini kaldırması üzerine, "Çok sevindim" diye yanıt verdi.

Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin açılış töreni, çeşitli kategorilerde yarışacak film tanıtım videoların gösterilmesiyle son buldu.

Festival kapsamında, geziler, ziyaretler, forumlar ve söyleyişiler düzenlenecek.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde 18 Kasım'da Türk Film Haftası'nın açılışı gerçekleşecek.